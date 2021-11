Covid, continua la risalita dei contagi nel Vesuviano: boom a Torre Annunziata e Boscoreale

Diciannove nuovi casi di contagio da Covid-19 negli ultimi 5 giorni a fronte di 433 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 4,38 per cento. Al contempo si registrano 8 guarigioni. Sono 112 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 52.326. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 23.833 (66%), mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 28.493 (79%). L’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100 mila abitanti, nella settimana che va dal 25 al 31 ottobre, è pari a 74,96 (il dato della Regione Campania è di 50,28); mentre la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni è pari al 4,96%, 2,72 punti in più rispetto al dato regionale che si attesta al 2,24%.

L’andamento del Covid-19 a Boscoreale nel periodo dal 25 al 31 all’esito del saldo tra guariti e nuovi positivi, ha fatto registrare un ulteriore aumento degli attuali positivi passati a 33 (precedentemente erano 17). Mentre è rimasto invariato il numero dei decessi, fermo a 50 dall’inizio della pandemia. In tale settimana effettuati complessivamente 634 tamponi, di cui 614 negativi e 20 positivi, con un indice tamponi effettuati/positivi del 3,15%.

In ulteriore risalita anche l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che è aumentato al 62,49% (la precedente settimana era al 44,11%), mentre il dato regionale è del 50,28% (la precedente settimana era al 44,99%). Fino al 26 ottobre sono 17.986 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (75% della popolazione), mentre 14.998 cittadini (63% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.