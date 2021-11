Non mancano nemmeno oggi i disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Stando a quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, societa’ che gestisce il servizio lungo le linee vesuviane, ”causa guasto tecnico, la tratta ferroviaria San Giuseppe-Terzigno e’ momentaneamente interrotta. I treni da Napoli terminano la corsa a San Giuseppe mentre quelli da Sarno terminano la corsa a Terzigno”. Si tratta del terzo guasto diverso in tre giorni. Ieri era toccato lo stop alle corse da Poggiomarino verso Sarno, mentre il giorno ancora prima a Scafati causa allagamenti.

Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto per provocare l’interruzione tra le stazioni sangiuseppesi e di Terzigno e si attende che la situazione si sblocchi. Restano quindi i disagi per il servizio di trasporto pubblico su ferro.