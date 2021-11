Nuovi arresti in provincia di Napoli per droga. I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una donna 39enne di Ponticelli già nota alle Forze dell’Ordine. Durante un servizio anti-droga i militari hanno monitorato e controllato diversi acquirenti di sostanze stupefacenti arrivando così alla donna. Perquisita la sua abitazione al Lotto O, hanno rinvenuto e sequestrato 19 dosi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arrestata è finita carcere in attesa di giudizio.