Si chiarisce il giallo a Pianura, dove l’altro ieri sera la polizia ha scoperto il cadavere di un uomo in via Salvatore Fergola all’altezza del civico 15, nella cosiddetta zona dei Pisani. Non aveva documenti addosso ma successivamente lo hanno identificato per Giuseppe F., 45enne originario di Roma. Accanto al corpo trovati arnesi da scasso. Lui era rimasto schiacciato da un’autovettura sotto la quale si era sdraiato, secondo alcuni investigatori per cercare di rubare la marmitta. Non avrebbe fatto in tempo. I contorni della vicenda comunque non sono al momento ancora completamente chiari, tranne che per una circostanza. Gli inquirenti escludono che si sia trattato di un omicidio. Il 45enne sarebbe piuttosto vittima di un incidente.

Il suo corpo si trovava infatti sotto l’automobile e gli investigatori non escludono che a ucciderlo sia il peso di quest’ultima. Insomma che l’auto sia caduta giù all’improvviso a causa del mal posizionamento di un crick. Il fatto è accaduto tra l’altro a poca distanza da un’officina meccanica, il cui titolare con relativi lavoranti sono completamente estranei alla vicenda. In attesa dell’esito dell’autopsia disposta dal pm di turno alla procura della Repubblica, le indagini sono condotte dalla polizia.