Si è trattato probabilmente di un malore, ma desta sconcerto quanto è accaduto ieri nel centro antico di Castellammare di Stabia. Qui, infatti, è stato trovato senza vita, riverso in strada, un giovane uomo di Gragnano. Si tratta di un trentenne per il quale l’intervento dei soccorsi non è servito a niente. il giovane era infatti già deceduto. Sono alcuni residenti del posto ad avere scoperto il corpo del ragazzo esanime in strada e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto i militari e gli operatori del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’era già più niente da fare.

Aperta un’inchiesta per gli inquirenti si è trattato di un malore. La vittima è morta per arresto cardiaco. In questa fase si stanno ricostruendo le ultime ore di vita del ragazzo per capire cosa ci facesse da solo nel centro antico e la causa di un malore che gli ha strappato il futuro.