Va a fare visita alla madre, poi si suicida lanciandosi dal quarto piano di un palazzo di via Benedetto Croce, a Castellammare di Stabia. Tragedia, ieri mattina, poco dopo le ore 12, al rione San Marco. L’intera cittadinanza è scossa dal gesto di un uomo di 57 anni, originario di Castellammare di Stabia ma residente a Roma. Ha percorso più di duecento chilometri per raggiungere la città e fare visita all’anziana madre allettata. Ma, dopo averla salutata, è uscito sul balcone dell’appartamento sito al quarto piano e si è lanciato nel vuoto.

Sul luogo sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118, allertati da alcuni passanti, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne .Non si conoscono i motivi alla base del gesto, ma sembra che l’uomo fosse affetto da uno stato depressivo e che abbia deciso di recarsi dalla madre per salutarla un’ultima volta prima di compiere il tragico gesto. Indagano gli agenti della sezione scientifica del commissariato di Castellammare di Stabia.