A Striano protesta l’Associazione Carnevale e lo fa con una lettera aperta rivolta ai cittadini. In sostanza nessuna novità e lo storico Carnevale Strianese rischia di saltare ancora. “Cari amici appassionati del Carnevale Strianese, come abbiamo già fatto in passato, ci teniamo ad aggiornarvi ancora una volta sulla manifestazione del carnevale, molto sentita nel nostro paese. Dopo svariate richieste protocollate e riunioni fatte presso la Casa Comunale, siamo arrivati a Novembre. Ma nulla di quanto annunciato e promesso è fatto. Ad oggi, siamo in una situazione peggiore di quella che mai ci saremmo immaginati. Tutte le nostre strutture per costruire i carri allegorici che con tanti sacrifici i maestri cartapestai hanno costruito negli anni sono all’aperto, alle intemperie”.

“Ormai una cittadella del Carnevale non l’abbiamo neanche più. Ci hanno promesso di tutto da parte di chi ci governa. Dai capannoni in affitto di privati; capannoni provvisori ; area bocciodromo, ma purtroppo all’atto pratico il nulla”.

I fondi

“Ad oggi non c’è nulla di concreto per noi, siamo gli ultimi dei problemi nell’agenda politica.

Chi è artefice della fine di una manifestazione così importante, si porterà sulla coscienza la responsabilità delle scelte assunte. Fondi della città metropolitana, 852mila euro, destinati al Carnevale, dirottati con una delibera di giunta a settembre 2019 su un altro progetto senza un minimo di confronto con l’associazione Carnevale. Una vera mancanza di rispetto nei confronti di centinaia di addetti ai lavori che per tanti anni hanno costruito le basi per un grande futuro. Oggi doveva essere il momento di raccogliere quello che era stato seminato negli anni, invece con tanta cattiveria e menefreghismo si è pensato a tutt’altro.

Striano e gli strianesi davvero non lo meritavano tutto questo! Cari amici, a voi le dovute considerazioni, noi ci abbiamo messo tanto impegno per cercare di fare qualcosa, ma quando manca la volontà nulla si può fare”.