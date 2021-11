Carne sequestrata in una polleria di San Giuseppe Vesuviano e in una paninoteca di Ottaviano

Controlli dei carabinieri anche nelle attività commerciali. Per il titolare di una polleria-rosticceria di San Giuseppe Vesuviano notificate sanzioni per circa 2mila euro. Parte degli alimenti destinati al consumo erano privi di tracciabilità. Sono infatti 14 i chili di carne bovina posti sotto sequestro. Assenza di tracce sulla filiera produttiva anche sugli alimenti preparati in una paninoteca di Ottaviano. Il proprietario è stato multato per complessivi 3500 euro.

Un bilancio corposo quello stilato al termine del servizio di controllo del territorio svolto nel vesuviano dai Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. 3 arrestati e 7 denunciati tra le centinaia di persone identificate. E poi decine di perquisizioni, posti di controllo e ispezioni alle attività commerciali. Degli 11 esercizi pubblici tra bar, ristoranti e pub, 9 quelli sanzionati per mancato pagamento dei diritti SIAE: le multe salate hanno raggiunto complessivamente la cifra di 4485 euro.