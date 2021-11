È finita davanti al giudice la morte di un cane lasciato chiuso in macchina dal suo dogsitter. Oggi davanti alla IV sezione penale del Tribunale di Napoli si sono dati battaglia, per circa tre ore. Accusa, difesa e parte civile, quest’ultima rappresentata dal legale di un’associazione animalista. Il povero animale ha accusato un malore dopo essere lasciato chiuso nella vettura. Malgrado il ricorso alle cure del veterinario, a cui è chiesto aiuto, il cane è deceduto. Secondo l’accusa, e anche secondo il padrone dell’animale, la morte sarebbe sopraggiunta a causa dell’alta temperatura che c’era nell’auto. Per la difesa del dogsitter, invece, il decesso dell’animale sarebbe riconducibile a cure inappropriate sull’animale accaldato. Secondo gli accertamenti, la morte del cane è avvenuta per arresto cardiocircolatorio.

Il Tribunale ha acquisto oggi il certificato di morte e fissato la prossima udienza per giugno 2022. In quell’occasione è prevista l’audizione di altri due testimoni ritenuti indispensabili per fare luce sull’accaduto. Com’è noto l’abbandono di un animale in auto è un reato se volontario, e viene punito con l’arresto o con un’ammenda che varia tra mille e 10mila euro.