Brucia deposito nel Napoletano, nube tossica altissima: “Chiudete le finestre e non uscite”

Un incendio e’ scoppiato verso le 7 di stamattina in un deposito di Arzano, in provincia di Napoli: la colonna alta di fumo nero e’ visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme si sono sviluppate in via Evangelista Torricelli 2 all’interno di un deposito, Fab, di articoli casalinghi e di bomboniere. Le cause sono da accertare e al momento non si registrano feriti. Su posto ci sono sia Vigili del Fuoco che carabinieri. “Si consiglia di tenere le finestre chiuse, di evitare spostamenti non necessari e di non intralciare la strade ai mezzi di soccorso”. Lo scrive la sindaca di Arzano, Cinzia Aruta. Nel comune sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato un deposito e un’attività di rivendita all’ingrosso e dettaglio in via Torricelli.

La colonna di denso fumo nero causata dalle fiamme è visibile dai comuni circostanti e anche da Napoli. “Al momento – spiega Aruta – i focolai sono due, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, accorsi tempestivamente sul luogo, si stanno coordinando per la messa in sicurezza del sito interessato. L’ente è in continuo contatto con gli organi suindicati per monitorare la situazione e tenere informata la cittadinanza su eventuali provvedimenti da adottare per la tutela pubblica”.