Tragedia sfiorata ieri sera in località “Lavorate” a Sarno. I fatti per due bombole di gas lasciate incustodite nei pressi della scuola elementare a poca distanza da piazzetta De Crescenzo. A riportare la notizia è Ottopagine. Un ragazzino avrebbe aperto le bombole, alle quali voleva dare fuoco con un accendino. Notata la scena, alcuni ragazzi hanno allertato gli operatori della Guardia nazionale ambientale. I volontari sono intervenuti tempestivamente per evitare conseguenze pericolose.

Il dirigente interregionale del CentroSud, Antonio D’Acunto, si è complimentato con il responsabile del presidio sarnese Giovanni Calabrese e con tutti gli operatori ambientali. Il gruppo è presente a Sarno grazie ad una convenzione stipulata con il Comune.