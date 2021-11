A Volla intorno alle 4 di mattina i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in una banca di via Rossi. Poco prima, alcune persone, utilizzando una ruspa, avevano portato via la cassa continua che era all’interno dell’istituto di credito. Le indagini sono in corso da parte e i carabinieri che hanno acquisito i sistemi di videosorveglianza della banca per provare a identificare la banda in azione. A dare l’allarme alcuni residenti svegliati dal forte rumore.

Non è la prima volta che nell’area vesuviana avviene un episodio del genere, con i bancomat letteralmente asportati grazie ai mezzi pesante. Di recente, proprio in Campania, ci fu l’arresto di una banda che agiva con questo metodo.