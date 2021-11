Una banale lite poteva finire in tragedia. Per futili motivi, durante una discussione è spuntato un coltello. Un ragazzo di 17 anni, aggredito in piazza Nicotera, nel cuore di Torre Annunziata e dinanzi al Municipio, è rimasto lievemente ferito. Il ragazzo è ferito a un braccio con un’arma da taglio e fortunatamente non ha subito conseguenze peggiori. Ad aggredire il giovane, un coetaneo di origine straniera. Sulle sue tracce gli

agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata. Il ragazzo invece è finito al pronto soccorso del vicino ospedale di Castellammare di Stabia, ma le sue ferite non sono giudicate gravi.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per trovare l’autore dell’aggressione armata e per chiarire la dinamica dell’accaduto. Resta l’emergenza di queste aggressioni a coltellate tra giovanissimi.