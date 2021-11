Continua il progetto “auto di cortesia” avviato da Autoricambi Nova e Circolo Motori. Due Fiat Panda di ultima generazione disponibili per le autofficine ed i clienti privati. Dunque, una soluzione per tutti coloro che portano il veicolo a riparare e che riusciranno in questo caso a spostarsi senza alcun problema durante il corso dell’intervento. Da qui lo slogan: “Mentre tu viaggi, noi ripariamo la tua auto”. L’ennesimo servizio di Nova, che conferma quindi di non essere soltanto un punto di riferimento per i ricambi. Ma un vero e proprio centro a 360 gradi per i veicoli e per chi soprattutto ne usufruisce quotidianamente. Un nuovo servizio rivolto agli autoriparatori così come agli automobilisti, con la possibilità agevole di interagire con la propria officina di fiducia senza stravolgere le preferenze di ognuno in merito alle riparazioni.

Chi vuole infatti usufruire dell’auto di cortesia può contattare Autoricambi Nova senza alcun impegno. A quel punto avrà tutte le istruzioni per collaborare con l’officina a cui l’automobilista ha affidato la propria vettura. Insomma, una vera e propria rivoluzione per tanti utenti finali che avranno notevoli vantaggi e molte meno difficoltà nel reperire un veicolo durante la durata dell’intervento da parte dei meccanici.

info@autoricambinova.com

Info: 081.5285755