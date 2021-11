Il maltempo avrà di certo inciso sulle cause dell’incidente verificatosi nella serata di domenica all’angolo tra via Bordiga e via Gramsci, ad Ercolano. È accaduto intorno alle ore 23,30. I Carabinieri della locale Tenenza insieme a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti a via Bordiga per accertare le cause dell’incidente stradale. Sul posto, i militari dell’Arma hanno potuto constatare che l’impatto era avvenuto tra uno scooter con a bordo un 39enne del posto ed un’auto condotta da un 42enne napoletano. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato in codice rosso il centauro presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Qui è tuttora ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. I veicoli sono sotto sequestrato in attesa di chiarire dinamica e eventuali responsabilità.