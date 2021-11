E’ di proprietà del presidente del Consiglio comunale di Solofra, Francesco Filodemo, l’auto distrutta da un incendio la scorsa notte nel piccolo comune in provincia di Avellino. L’auto, una Jaguar F-Type, era parcheggiata in un cortile condominiale di via Principe Amedeo. E’ finita completamente distrutta dalle fiamme. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Solofra, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte a Solofra, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno completamente distrutto un’auto parcheggiata in un cortile condominiale di via Principe Amedeo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e i Carabinieri della compagnia di Solofra che indagano sull’accaduto.