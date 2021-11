Assalto a un furgone portavalori a Salerno. Due uomini con volto coperto e armati di mitra hanno assalito il portavalori in via Pietro Capasso, davanti alla filiale delle Poste. l’Assalto proprio mentre era consegnato il denaro all’ufficio postale. I due rapinatori hanno rubato una pistola a una guardia giurata, colpendola alla testa con il calcio dell’arma. Per il vigilantes si sono rese necessarie le cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona. I ladri sono riusciti a scappare portando via un bottino ancora da quantificare.

Sono in corso indagini della Polizia per rintracciare i rapinatori, al vaglio anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area.