Allerta Meteo: scuole chiuse a San Giuseppe, Poggiomarino, Palma, Ottaviano, Terzigno e San Gennaro

Resteranno chiuse le scuole, domani, in molti comuni della provincia di Napoli, a seguito dell’allerta meteo arancione della Protezione civile campana in vigore dalle 8, per 24 ore. Ordinanze simili anche ad Ottaviano, Terzigno, Striano, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino e San Gennaro Vesuviano, ed altri primi cittadini stanno valutando attentamente la situazione prima di decidere in merito. Il Comune di Napoli invece lascia aperte le scuole e dispone lo stop solo per i parchi e i cimiteri cittadini.

Niente lezioni a Pozzuoli, sulle isole di Ischia e Procida, in una lunga lista di centri dell’area vesuviana, da Torre del Greco a Torre Annunziata, da Portici a San Giorgio a Cremano ed Ercolano.