“In conseguenza dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania, ho disposto con un’apposita ordinanza la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Ottaviano nella giornata di domani, sabato 27 novembre”. Ad annunciarlo il sindaco, Luca Capasso. Dopo Somma Vesuviana e Ottaviano anche altre tre città dell’area chiudono le scuole per domani. Scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e parchi pubblici resteranno chiusi domani nelle citta’ di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. A causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Lo hanno deciso i rispettivi sindaci Ciro Buonajuto (Ercolano), Vincenzo Cuomo (Portici) e Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano) che ne danno notizia sui siti istituzionali e sulle pagine facebook.

Nelle scorse ore infatti la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali. Si proroga e amplia quello attualmente in vigore di ‘livello arancione’. La decisione, si sottolinea, è adottata dai sindaci per tutelare l’incolumita’ dei cittadini e degli studenti.