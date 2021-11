Due donne che si erano recate al “Bingo” a Torre Annunziata, senza essere in possesso del Green pass. Una anziana accompagnata dalla badante sono finite multate dai Carabinieri durante controlli eseguiti nel pomeriggio di ieri a Torre Annunziata. I militari della Compagnia di Torre Annunziata, supportati da militari del NIL, da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Enel e della Polizia Municipale hanno identificato 145 persone e controllato, 58 veicoli.

Un 42enne di Via Vittorio Veneto denunciato per furto di energia elettrica. I militari avevano raggiunto la sua abitazione per sottrarre al padre la tessera del reddito di cittadinanza, percepito indebitamente. Durante le operazioni, il magnete posizionato in bella vista sul contatore ha attirato la loro attenzione. Arrestato un 43enne del Parco Penniniello – del quale non è fornito il nome – in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Massa.