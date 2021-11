Si torna a sparare nel napoletano dove un 54enne di Volla, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato trasportato dal 118 all’Ospedale del Mare di Ponticelli. L’uomo e’ stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco e uno di questi l’ha centrato in petto. L’intervento dei sanitari ha scongiurato il peggio e la vittima, tuttora ricoverata, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Al nosocomio sono arrivati in prima mattinata, intorno alle 6,30, anche i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Sono in corso indagini a 360 gradi per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Al momento non si esclude alcuna pista.