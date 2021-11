A piedi lungo i binari provoca lo stop ai collegamenti ferroviari tra la Puglia e la Campania per oltre due ore. Situazione complicata nella zona dell’Arianese, in Irpinia. Il personale della Polfer e del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino, è intervenuto sul posto a seguito della segnalazione di una persona – un 30enne straniero, su cui ci sono accertamenti in corso – che camminava sui binari ferroviari sulla tratta Avellino-Benevento, provocando il blocco della circolazione del treno Italo.

Gli agenti, con non poche difficoltà, trattandosi di una zona impervia, sono riusciti dopo un po’po’ di tempo a rintracciare l’uomo. Alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. E’ stato rincorso e poi bloccato all’altezza della galleria Cristina in zona Starza di Ariano Irpino. La tratta è stata bonificata e poi riaperta dopo circa due ore.