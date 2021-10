“Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli”. Cosi’ una nota diffusa alle due del mattino da Whirlpool al termine dell’incontro con i sindacati. La Societa’ mantiene l’impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. E conferma gli incentivi all’esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l’unita’ di produzione di Cassinetta di Briadronno in provincia di Varese nonche’ la disponibilita’ a proseguire la trattativa per il trasferimento di asset. Lo si legge nella nota.

“Pur riconoscendo gli sforzi profusi dal Governo e dalle Regioni per trovare una soluzione idonea per consentire una nuova missione industriale al sito di Napoli” la societa’, si legge nella nota, considera “i progetti presentati ancora in una fase non compatibile con le esigenze tempistiche espresse dalla Societa’”. La Societa’ quindi considera “il procedimento di licenziamento concluso il 15 ottobre senza alcun accordo”. L’azienda mantiene l’impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. Confermati gli incentivi all’esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l’unita’ di produzione di Cassinetta di Briadronno in provincia di Varese nonche’ la disponibilita’ a proseguire la trattativa per il trasferimento di asset.