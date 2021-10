I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino in località Campi sulla Statale 7 Bis per un incidente stradale che ha visto coinvolta una ambulanza veterinaria ed un’autovettura. Nel violento impatto due persone, un uomo e una donna sono rimaste ferite, che sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi successivamente in sicurezza.

Per fortuna nessuna delle persone coinvolte è in pericolo imminente di vita, anche se c’è un ferito con diverso politraumi e che ne avrà per un lungo periodo di prognosi.