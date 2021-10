Un brutto incidente stradale si è verificato a Poggiomarino poco dopo le 18. Uno schianto frontale tra due veicoli in via Passanti Flocco e che viste le condizioni dei veicoli poteva avere conseguenze ben peggiori. Per fortuna tutte le persone rimaste coinvolte non hanno riportato gravi lesioni, ma le automobili sono andate quasi completamente distrutte. Sul posto alcune ambulanze che hanno verificato le condizioni delle persone. A scontrarsi un’auto con a bordo una donna ed alcuni adolescenti ed un’altra con alla guida un ragazzo.

Da chiarire le cause della violenta collisione avvenuto in maniera frontale. Sul posto per le indagini i carabinieri della stazione di Poggiomarino agli ordini del maresciallo Angelo Cardone. Sul posto difficoltà, chiaramente, per la circolazione.