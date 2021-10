Un 26enne è ricoverato in gravi condizioni nell’Ospedale del Mare a Napoli dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Libertà a Portici. L’episodio su cui indagano i carabinieri è avvenuto ieri sera nel comune vesuviano. Il giovane è stato portato con un’ambulanza all’ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sono in corso indagini per risalire alle cause della caduta.