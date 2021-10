A Striano alcuni cittadini avevano notato una persona sospetta che si aggirava nei pressi di via Garibaldi a bordo di uno scooter con Torre Annunziata ha diramato le ricerche ed i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentata truffa ai danni di anziani Mariano Scassera, 38enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno sorpreso e bloccato mentre si stava facendo consegnare 300 euro in contanti ed alcuni oggetti d’oro da un uomo 76enne.

I militari dell’arma hanno ricostruito la vicenda ed hanno accertato che era stata inscenata una richiesta telefonica da parte di un avvocato per conto del figlio della vittima. Servivano dei soldi per coprire le spese di un incidente stradale che il figlio aveva provocato. Una donna incinta era stata investita e suo figlio era ristretto nelle camere di sicurezza della caserma. I soldi e i gioielli sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre l’arrestato e in attesa di giudizio.