Tre riconoscimenti per John’s Fort: Maestro dell’Hamburgheria, delle Carni e Pizzaiolo

Triplo prestigioso riconoscimento per “John’s Fort”, il pub e locale a 360 gradi di San Vitaliano. Dalla Federazione Cooking Show sono infatti arrivati ben tre attestati che certificano la bontà e la qualità di uno dei punti di riferimento della gastronomia sul territorio. La cerimonia ha infatti visto la consegna di tre importanti qualifiche: “Maestro Hamburgheria”, “Maestro delle Carni” e “Maestro Pizzaiolo”. Tre categorie anche differenti l’una dall’altra e che quindi testimoniano ancora di più l’ottimo lavoro svolto dagli artigiani di John’s Fort. A consegnarli direttamente il Cavaliere Michele Cutro, critico gastronomico dei Vip.

Tre premi nazionali al merito professionale, dunque, che dalle motivazioni fanno comprendere l’impegno e la ricerca nella cucina delle carni e nella scelta, così come per quanto riguarda la lievitazione e le farine usate per preparare la pizza. Alla serata presente anche il sindaco di San Vitaliano, Pasquale Raimo, che non è voluto mancare ad una serata di eccellenza per il territorio.