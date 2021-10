Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli i Carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero sono impegnati nel quartiere Colli Aminei nel contrasto all’illegalità diffusa negli orari notturni. All’una di notte i militari della Stazione Capodimonte stanno setacciando le strade. Imboccano via Nicolardi e notano dei movimenti sospetti. In una manciata di secondi i carabinieri bloccano tre ladri. Avevano appena forzato un’utilitaria parcheggiata sul ciglio della strada ed erano al suo interno con tanto di dispositivo per decodificare la centralina del veicolo.

I tre sono giovanissimi e sono di Piscinola, tra i 19 e i 21 anni, ma solo il più grande – Castrese Milano – è già noto alle forze dell’ordine. Gli altri 2 sono incensurati. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso. Sono sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sequestrati gli arnesi atti allo scasso, i Carabinieri hanno restituito l’auto al legittimo proprietario che è stato svegliato nel cuore della notte ma per una bella notizia. Le immediate indagini condotte dai militari hanno permesso di ritrovare anche un’altra auto rubata a Piscinola in via Vittorio Emanuele.