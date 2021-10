Tragedia nella notte a Napoli per un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto tra un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio, è un ragazzo di soli 17 anni che era a bordo del mezzo a due ruote. Un intero quartiere di Napoli, Barra, alla periferia orientale della città, è in lutto per la morte di Mario Ambrosiano, un ragazzo del posto di soli 17 anni, deceduto questa notte in un tragico incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 17enne si trovava a bordo di uno scooter, guidato da un altro giovane, quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile.

Da quanto si apprende, l’automobile era in sosta e si stava riammettendo nella circolazione quando lo scooter, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato la fiancata della vettura, ha divelto alcuni paletti di protezione del marciapiede e lì ha finito la sua corsa.