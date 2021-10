Tragedia sfiorata nel Napoletano, ex guardia giurata minaccia di darsi fuoco in consiglio comunale

Ha fatto irruzione in consiglio comunale a Bacoli e minacciato di darsi fuoco: un 57enne ieri sera verso le 22, presso la chiesa di San Gioacchino, è stato bloccato dai carabinieri. Il dipendente del Centro ittico campano, assunto come guardia giurata, voleva protestare contro il suo licenziamento inserito nell’ordine del giorno dell’assemblea comunale. E, per questo, si è cosparso di liquido infiammabile. Aveva appena preso dalla tasca un accendino, quando l’uomo è stato fermato dai militari e dagli agenti della polizia municipale. E poi, denunciato per interruzione di pubblico servizio.

L’ex guardia giurata è stata anche visitata da personale del 118. E gli è stata sequestrata a scopo cautelare la pistola, di cui era legalmente in possesso.