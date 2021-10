«Con il cuore colmo di lacrime la nostra comunità scolastica piange un suo figlio, volato al cielo in questo freddo autunno. Attoniti eleviamo lo sguardo in alto per raccogliere la luce dei suoi occhi che sempre resterà scolpita nel nostro cuore e nel cuore dell’intera famiglia dell’Istituto Sacco. Ciao Mattia», lo scrive il vicepreside della scuola Antonio Sacco di Sant’Arsenio. Il saluto è per un ragazzo di 17 anni originario di Teggiano che ha perso la vita nella notte a causa di alcune complicanze scaturite da diverse patologie.

Ancora una tragedia che ha sconvolto, quindi, il Vallo di Diano dopo il tanto dolore di questi giorni per la perdita di giovani vite, a partire da Dora Lagreca finita già dal quarto piano a 30 anni.