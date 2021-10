Terribile tamponamento a catena sull’A30 tra Sarno e Nocera: ci sono feriti GUARDA I VIDEO

Un tamponamento a catena si e’ verificato nella tarda mattinata sull’autostrada A30 Caserta-Salerno. Nel sinistro, fa sapere attraverso una nota Autostrade per l’Italia, sono rimasti coinvolti dieci veicoli leggeri ed un mezzo pesante. Al momento non e’ ancora noto se nell’impatto si siano registrati feriti gravi, ma diverse persone sono in ospedale. In particolare un’auto è finita per essere schiacciata da un’altra.

L’incidente si e’ verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Nocera-Pagani in direzione Caserta, all’altezza del chilometro 43,7. Il sinistro in corrispondenza di un doppio senso di circolazione per un cantiere in deviazione di carreggiata. La viabilita’ e’ ripristinata ma si registrano 5 chilometri di coda in direzione Casera e 2 in direzione Salerno.