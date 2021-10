Accoltellato alla testa e al volto. Hanno mirato all’occhio. Ma ha avuto la prontezza di voltarsi e probabilmente questo gli ha salvato la vita. Una brutale aggressione e’ avvenuta ieri notte al centro di Napoli, vittima un 17enne incensurato residente al centro storico. La rissa in via Sedile di Porto, non lontano da Mezzocannone, la zona della movida. L’assalto e’ avvenuto poco prima delle 23. Il minore e’ stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini e poi dimesso con una decina di punti di sutura.

Sulla vicenda indaga la polizia che sta ricostruendo l’accaduto. Il ragazzo sarebbe stato aggredito per futili motivi.