Un vasto incendio e’ divampato nel primo pomeriggio all’interno del capannone di un’azienda di logistica nel nucleo industriale di Airola. In poco tempo le fiamme, alimentate dai bancali in legno presenti in gran numero nel deposito, si sono propagate ad altri locali sprigionando una nube nera che ormai ricopre quella zona della valle Caudina. Al lavoro gia’ da da due ore i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, ma e’ stato chiesto il rinforzo anche di altre squadre del comando provinciale di Benevento. Nelle vicinanze di via Sorlati, dove si trova l’azienda, ci sono anche abitazioni civili, oltre ad altre aziende e c’e’ il rischio che il fumo denso possa creare problemi agli abitanti. Sara’ quindi necessario, dopo aver messo in sicurezza l’area, procedere ai rilievi per valutare i livelli di inquinamento. La nube nera è arrivata fino a Napoli attraversando anche l’area nolana.

Per ora non si registrano feriti o intossicati, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Benevento per bloccare la circolazione nella zona interessata dal passaggio dei mezzi di soccorso per avviare in seguito le indagini su cosa o chi potrebbe aver innescato l’incendio.