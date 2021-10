Un forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 13.33 in provincia di Potenza. l’Ingv indica una magnitudo di 3.4 dopo aver fornito un primo dato provvisorio tra 3.2 e 3.7. L’epicentro è stato Campomaggiore, la profondità rilevata di 36 chilometri. Molti i commenti sui social network. La scossa è stata avvertita in una larga area, da Matera sino a Bari e alla costa jonica. Per ora non ci sono segnalazioni di danni.