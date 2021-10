Nell’ambito delle attività di presidio del territorio dell’operazione “Strade Sicure” del raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), sono stati assicurati nella trascorsa settimana nr. 385 servizi di pattuglia e come risultati operativi sono stati rilevati: 2 roghi, 216 persone identificate di cui 12 denunciate in stato di libertà e 2 arrestate, 173 veicoli controllati di cui 2 sequestrati.

In particolare nella giornata del 7 Ottobre 2021 l’esercito è intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nel comune di Giugliano in Campania (Na). Si sono inoltre svolte attività di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle località di Napoli e Caserta, dove hanno portato ai seguenti risultati: Il 4 ottobre a Giugliano in Campania (Na) c’è stato un ritrovamento di un furgone risultato rubato; l’8 ottobre nello stesso comune il ritrovamento di un’ auto; Il 6 ottobre a Caivano (Na) c’è stato un fermo identificativo per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa è stato assicurato il necessario supporto di polizia giudiziaria da parte delle seguenti forze di polizia: Polizia Municipale di Villa Literno (Ce), Polizia Municipale di Castel Volturno (Ce), Carabinieri Di Villa Literno (Ce), Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na), Carabinieri di Giugliano in Campania (Na).