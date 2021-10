Sangue, traffico nel caos sull’A1, paralizzata anche la viabilità interna. Sono gli effetti dell’incidente avvenuto poco prima delle 6 al km 718,5 dell’autostrada, nei pressi dell’uscita di Capua (direzione Roma), che ha visto il coinvolgimento di 5 mezzi pesanti. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Diversi i feriti con due camionisti in condizioni gravissime dopo essere estratti dalla cabina di guida.

Intanto sulla A1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello si è formata una coda di 10 km. Al momento, il traffico defluisce su due corsie. Per il traffico diretto verso Roma, il personale di Autostrade consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, prendere la SS 6 Casilina in direzione Roma, proseguire sulla SS 372 Telesina seguendo le indicazioni per Caianello dove è possibile rientrare in autostrada.