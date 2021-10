“Ho avuto la visita di Luca Abete di Striscia la Notizia compulsato sicuramente da chi gode di screditare il proprio territorio. La cosa triste è che era accompagnato da una guardia giurata. Capisco le preoccupazioni, anche alla stregua di quanto accaduto nei giorni scorsi, ma Terzigno è una magnifica comunità, cordiale e rispettosa di tutto e di tutti ed il sottoscritto non ha mai messo alla porta nessuno”. A raccontarlo sui sociale è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri.

Il primo cittadino di Terzigno continua: “A prescindere anche stavolta non mi sottrarrò agli impegni presi così come avvenne nel 2016. Invece di chiamare le TV abbiate gli attributi per denunciare chi deturpa il nostro territorio”, commenta infine.