Luca Abete ha scoperto che a Nola ci sono farmacie che rilasciano il Green Pass con test che da normativa non sarebbero validi per ottenere il certificato, come il test salivare rapido. Luca Abete è andato a chiedere spiegazioni e come suo solito, dopo aver mostrato tutto con un video girato di nascosto, è poi andato personalmente dai farmacisti coinvolti. Per Decreto, infatti, i tamponi salivari non sono utili per rilasciare il Green Pass, ma servono almeno quelli rapidi. GUARDA QUI IL SERVIZIO.