Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la strada statale 18, nel comune di Nocera Superiore. Nell’impatto sono rimasti feriti tre giovani: un ragazzo ed una ragazza di 23 anni si trovavano in sella ad uno scooter; altre due ragazze di 20 anni viaggiavano a bordo di una Fiat 500. Le cause dell’incidente sono ancora da ricostruire. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportate nell’ospedale di Nocera Inferiore: una delle due donne che viaggiava nell’auto ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni; i due giovani che si trovavano in sella allo scooter hanno riportato una prognosi di 10 e 25 giorni.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera

Inferiore per ricostruire alla dinamica dell’impatto, avvenuto nei pressi del Mc Donald’s. L’incidente, purtroppo, conferma l’elevata pericolosità della strada statale 18, luogo in cui si sono verificati diversi sinistri. Circa un anno fa nello stesso punto rimase gravemente ferita una ragazza che, per salvare un’amica, fu travolta da un’auto.