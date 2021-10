Sport e religione hanno un rapporto conflittuale. A volte lo sport è servito agli obiettivi delle autorità religiose ed è stato imbevuto di una morale e di una filosofia derivate dalla dottrina religiosa. In altri, è stato rifiutato per la sua enfasi secolare e corporea e per la sua capacità di distogliere l’attenzione dalle attività divine. Lo sport è stato utilizzato come mezzo per evangelizzare e convertire i non credenti, eppure ha rappresentato anche una minaccia per l’ordine sociale e morale. In quanto tale, la religione ha avuto un impatto indelebile sullo sport moderno e lo sport è stato sia abbracciato che rifiutato dalle autorità religiose nel corso dei secoli.

Giochi Olimpici dell’antica Grecia è forse l’esempio più famoso dell’inclusione di gare fisiche in una festa religiosa. Le antiche Olimpiadi sono emerse dalla celebrazione rituale di Zeus, il re del pantheon degli dei dell’antica Grecia, con il primo evento, lo stade, registrato come parte dei festeggiamenti nel 776 a.C. In altre regioni, pratiche religiose o rituali hanno influenzato le gare atletiche, inclusa l’antica cultura Maya in America Centrale, dove i sacerdoti presiedevano a giochi con la palla su campi da gioco adiacenti ai loro templi. In Giappone, gli aspetti ritualizzati della lotta di sumo prendono ampiamente in prestito dalla religione nazionale, lo shintoismo. Il cristianesimo, tuttavia, ha maggiormente influenzato le concezioni moderne dello sport.

Il rapporto tra cristianesimo e attività fisica non è sempre stato congeniale. La chiesa cristiana ha guardato allo sport con sospetto, a causa della sua enfasi sul corpo profano e del suo potenziale per attirare i suoi seguaci lontano dalle loro responsabilità divine. Mentre la Chiesa cattolica includeva molte attività fisiche popolari nelle sue occasioni religiose e festive, l’ascesa del puritanesimo nel XVI e XVII secolo preannunciava un’era in cui molte attività sportive erano considerate peccaminose. Mentre i puritani riconoscevano l’utilità politica e militare in molti sforzi fisici, le ricreazioni popolari tra le classi contadine erano proibite poiché erano invariabilmente accompagnate dal bere, dal gioco d’azzardo e da altre attività dubbie. Tuttavia, a partire dalla metà del XIX secolo,l’istruzione delle classi elite nelle scuole pubbliche inglesi. L’inclusione di un curriculum di educazione fisica per completare la formazione intellettuale e morale già in atto ha elevato lo sport da una mera attività corporea a una con una filosofia morale ed etica. In breve, lo sport è stato impiegato specificamente per insegnare ai ragazzi qualità che si sarebbero trasferite ad altri aspetti della vita, e come tale è diventato una palestra per produrre leader civici moralmente e fisicamente competenti.

Usare lo sport per costruire generazioni di cristiani muscolosi forti e in forma era la missione di molte organizzazioni che temevano la femminilizzazione dei giovani maschi a causa dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione. Il rapporto più stretto tra ideologie religiose e sportive è stato in parte responsabile della riconfigurazione di Gesù da effeminato e fragile a forte e robusto, una figura atletica più stimolante. Questa missione è evidente sia nelle prime organizzazioni cristiane che offrivano opportunità sportive ai suoi membri, come la Young Men’s Christian Association, sia nell’evangelizzazione contemporanea che utilizza lo sport e le organizzazioni sportive come mezzo per predicare e/o convertire gli aderenti.

Dalla rapida espansione dell’industria sportiva nel ventesimo secolo, non è stato raro sentire commentatori popolari riferirsi allo sport come a una religione contemporanea. In questa concezione, si dice che gli stadi siano surrogato di cattedrali, mentre gli atleti svolgono il ruolo di divinità moderne. Harry Edwards (1973) indicò la stretta relazione strutturale tra sport e religione, identificando santi e dei, patriarchi regnanti, sommi consigli, scribi, santuari, luoghi di culto, simboli di fede e cercatori del regno come caratteristiche di entrambi. La sua tipologia è, a un certo livello, attraente, anche se lui stesso considerava lo sport quasi religioso piuttosto che una vera e propria religione. Eppure le somiglianze che ha individuato hanno ispirato numerosi autori a dichiarare categoricamente che lo sport è una religione,

Sostenendo che lo sport è una vera religione, i ricercatori hanno esaminato gli aspetti emotivi e devozionali dello sport e suggeriscono che lo sport ha un significato per i fan in un modo che le religioni tradizionali non sono in grado di fare. Le somiglianze strutturali tra sport e religione, come identificate da Edwards, non sono solo ciò che definisce lo sport come una religione, ma piuttosto la passione, l’impegno, l’agonia nella sconfitta e l’euforia nella vittoria rivelano un’esperienza trascendente nei seguaci che fornisce momenti sacri e comunitari tra giocatori e tifosi. Per loro, una religione offre un senso di supremazia e lo sport è in grado di fornire un mezzo di trasformazione definitiva che altera la vita delle persone.

Gli altri non sono convinti, ma riconoscono che c’è più di un rapporto di coincidenza tra sport e religione. Questi ricercatori sostengono che lo sport è simile nella struttura ad una religione rivelata e che i due condividono molti aspetti rituali e sacre. Ma lo sport stesso è anche considerato religioso in quanto rappresenta in forma tangibile epiche lotte umane e spirituali, la ricerca della perfezione, un dramma intrinseco e l’esplicazione di attributi morali. L’impegno ritualizzato con e nello sport, si sostiene, serve a fornire un’esperienza religiosa ai partecipanti, alimentando una “profonda fame umana” (Novak 1976).