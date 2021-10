Spaccio nei Paesi Vesuviani mentre è ai domiciliari, 35enne arrestato insieme alla moglie

Spacciavano droga in coppia: in manette sono finiti un 35enne e la moglie, di 34 anni. Lui si trovava agli arresti domiciliari e, pertanto, la sua posizione nei confronti della legge si è molto aggravata. L’accusa per entrambi è detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari hanno fatto “visita” all’ abitazione dei 2 dove l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari. In casa sono stati trovati 113 grammi di marijuana, che i carabinieri hanno posto sotto sequestro.

La droga era in due buste che, alla vista dei militari dell’Arma, la 34enne – incensurata – ha tentato di nascondere mettendosele in tasca. Una manovra che non le è riuscita ed è stata arrestata.