I Carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno arrestato stanotte a Lacco Ameno per spaccio di sostanza stupefacente un 21enne del quartiere Mercato-Pendino di Napoli già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno sorpreso nei pressi della spiaggia di San Montano mentre cedeva due dosi di cocaina ad altrettanti clienti: bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di altre 13 dosi della stessa sostanza, di un pezzo di hashish, di 1 bilancino elettronico di precisione e di vario materiale per il confezionamento della droga; sequestrati anche 980 euro. L’arrestato è ora trattenuto in caserma in attesa di giudizio.