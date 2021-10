Una storia piena di fascino e prestigio, quella dell’aviatore Gaetano Aliperta che sarà al centro di un documentario realizzato dall’ITI “Ettore Majorana”. Dopo il successo di “Terra Murata” e “Le 4 Regine di Somma”, in partenariato con la testata giornalistica La Provinciaonline, produrrà il docufilm sulla vita del colonnello pilota Aliperta. Il progetto si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex attività di alternanza scuola – lavoro). Si prevede la realizzazione di un docufilm sulla vita e sulle imprese eroiche del pluridecorato colonnello Aliperta. A lui è dedicata una delle più importanti strade della città di Somma Vesuviana.

Gli alunni

Protagonisti del progetto sono gli allievi della classe III I aeronautica e IV B informatica dell’Istituto Tecnico sommese. Come una vera e propria troupe cinematografica, ciascun allievo avrà un ruolo: aiuto regista, fonico, tecnico luci, fotografo di scena, ciacchista, segretario di edizione, cameraman, suggeritore, e non soltanto. con i documentari “Terra Murata” e “Le Quattro Regine di Somma” – spiega Emanuele Coppola, ideatore e coordinatore dell’Area Ettore Projects – il Majorana ha inaugurato un percorso narrativo ed immaginifico alla riscoperta di luoghi e personaggi che hanno fatto grande la storia del nostro territorio. Con il cortometraggio “Gaetano Aliperta, il Colonnello Pilota”, la scuola onorerà non soltanto un eroe di guerra, ma anche un concittadino esemplare, leale e generoso”.