Si schiantano contro un palo, Giulio muore a 19 anni. Ferito l’amico

Dramma a Santa Maria a Vico colpita da un lutto. Nella notte ha perso la vita il 19enne Giulio Verlezza in un terribile incidente che si è verificato ad Airola. Per ragioni in corso di accertamento, una Polo guidata da un amico di Maddaloni, figlio di un commerciante, si è ribaltata e si è schiantata contro il palo della luce. Ad avere la peggio è stato Giulio che si trovava al posto passeggeri. Il 19enne è deceduto durante la folle corsa in ospedale dei sanitari.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Montesarchio che, questa mattina, procederanno al sequestro di alcuni filmati di telecamere private presenti in zona.