“Il video postato dal sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, immortala alcuni giovani mentre sfrecciano a tutto gas e senza casco nell’area pedonale di piazza Gramsci quando uno di loro perde il controllo del mezzo e si va a schiantare contro i tavolini di un bar. Solo per un caso, in quel momento non c’erano avventori in un locale abitualmente frequentato da mamme con i bambini. In questo caso il giovane centauro circolava anche senza assicurazione. Grazie alle telecamere di sorveglianza è stato individuato ed è stato convocato dalla Polizia Locale insieme ai genitori per elevare una multa di 7mila euro oltre alle infrazioni commesse”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. GUARDA QUI IL VIDEO.

“Una tragedia sfiorata che riapre il tema di imporre tolleranza zero contro il fenomeno ‘scooter selvaggio’. Sono troppe le infrazioni commesse alla luce del sole quotidianamente. In tre e in quattro sulle due ruote, senza casco, viaggiano in controsenso e sui marciapiedi, quasi mai sono assicurati e adesso sono anche protetti da targhe estere grazie alle quali la fanno franca con le contravvenzioni. Una situazione che non può proseguire così”.