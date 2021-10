Si ribalta pulmino in autostrada verso Napoli, un morto e tre feriti

Poco prima delle ore 13:30 sull’autostrada A1 Milano – Napoli, e’ avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma all’altezza del km 497,8. Nell’incidente autonomo un pulmino si e’ ribaltato, una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 11 km di coda tra Attigliano e Magliano Sabina in direzione Roma. Per gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, si consiglia di uscire a Orte. Poi percorrere la SP315 per Orte Scalo – Gallese – Borghetto. Successivamente la SP150 per Magliano Sabina e rientrare in A1 a Magliano Sabina.

In alternativa si consiglia di uscire ad Orvieto percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, quindi la SS2 Cassia in direzione Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte fino a raggiungere Orte percorrere la SP315 direzione Orte Scalo – Gallese – Borghetto e successivamente la SP150 per Magliano Sabina e rientrare in A1 a Magliano Sabina.