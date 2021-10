A Carbonara di Nola i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per truffa Ciro Guasco, 64enne del quartiere San Lorenzo e Antonio Navatta 39enne di Qualiano. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. I 2 hanno contattato telefonicamente una 68enne di Palma Campania, vedova e pensionata. Si sono fatti consegnare dalla vittima 900 euro in contanti e vari gioielli. Le avevano fatto credere che quei soldi erano di vitale importanza per il nipote. La donna, da buona nonna, aveva aiutato il nipote ma poi aveva anche capito che era stata vittima di una truffa.

La signora ha chiesto aiuto ai carabinieri che si sono messi sulle tracce dei due truffatori. I militari li hanno individuati in via Sansonetto a bordo di un furgone. Bloccati, li hanno perquisiti rinvenendo l’intera refurtiva. Il maltolto è stato restituito alla vittima mentre gli arrestati sono in attesa di giudizio