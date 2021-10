Ansia e preoccupazione per Nunzia Reale, la donna di 49 anni di Secondigliano di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. La donna è scomparsa dalla sua abitazione in centro. Immediati gli appelli social di parenti e amici, in breve divenuti virali, per chiunque l’avesse avvistata: «La signora che vedete in foto si chiama Nunzia Reale, ha 49 anni ed è scomparsa questa mattina dalla sua abitazione nel centro storico di Secondigliano».

Il caso è finito anche all’attenzione del programma di Rai3 “Chi l’ha visto?” che ha raccolto in diretta l’appello dei figli: «L’abbiamo cercata in tutta Napoli, aiutateci a trovare mamma».